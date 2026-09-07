Шляховий лист в особистому кабінеті: ОККО пропонує B2B-клієнтам новий безкоштовний сервіс

Він дає змогу замінити традиційні паперові шляхові листи на зручніший електронний формат, допомагає планувати маршрути, контролювати роботу автопарку, витрати пального та отримувати готову аналітику в одному середовищі.

В чому зручність нового сервісу

За кілька кліків користувач може:

спланувати рейс та сформувати маршрутний лист, у режимі онлайн;

відстежувати рух транспорту;

тривалість зупинок і розвантаження;

бачити прогрес виконання маршруту.

Можливість формування аналітики

Крім цього, сервіс формує аналітику за заданими параметрами, яка допомагає оцінювати ефективність роботи автопарку, контролювати витрати пального, виявляти проблемні ділянки в маршрутах та знаходити можливості для оптимізації.

Сервіс "Шляховий лист" команда ОККО розробила на основі дослідження потреб компаній, які мають власні автопарки. Його функціонал сформований навколо практичних завдань бізнесу - від планування рейсів і контролю транспорту до збору даних та їх подальшого аналізу.

ОККО продовжує розвивати цифрову екосистему

"Шляховий лист" став наступним етапом розвитку цифрової екосистеми ОККО для бізнес-клієнтів, до якої вже входять застосунок OKKO B2B та розділ OKKO Driver у застосунку Fishka.

Скористатися новим сервісом B2B-клієнти ОККО можуть уже зараз в особистому кабінеті ОККО B2B.