UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Шляховий лист в особистому кабінеті: ОККО пропонує B2B-клієнтам новий безкоштовний сервіс

16:47 07.09.2026 Пн
2 хв
promo
Новий сервіс доступний в особистому кабінеті ОККО B2B
aimg Сергій Новіков
ОККО запустила безкоштовний сервіс "Шляховий лист" (фото: прес-служба)

Компанія ОККО запустила для B2B-клієнтів новий безкоштовний сервіс "Шляховий лист".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Він дає змогу замінити традиційні паперові шляхові листи на зручніший електронний формат, допомагає планувати маршрути, контролювати роботу автопарку, витрати пального та отримувати готову аналітику в одному середовищі.

В чому зручність нового сервісу

За кілька кліків користувач може:

  • спланувати рейс та сформувати маршрутний лист, у режимі онлайн;
  • відстежувати рух транспорту;
  • тривалість зупинок і розвантаження;
  • бачити прогрес виконання маршруту.

Можливість формування аналітики

Крім цього, сервіс формує аналітику за заданими параметрами, яка допомагає оцінювати ефективність роботи автопарку, контролювати витрати пального, виявляти проблемні ділянки в маршрутах та знаходити можливості для оптимізації.

Сервіс "Шляховий лист" команда ОККО розробила на основі дослідження потреб компаній, які мають власні автопарки. Його функціонал сформований навколо практичних завдань бізнесу - від планування рейсів і контролю транспорту до збору даних та їх подальшого аналізу.

ОККО продовжує розвивати цифрову екосистему

"Шляховий лист" став наступним етапом розвитку цифрової екосистеми ОККО для бізнес-клієнтів, до якої вже входять застосунок OKKO B2B та розділ OKKO Driver у застосунку Fishka.

Скористатися новим сервісом B2B-клієнти ОККО можуть уже зараз в особистому кабінеті ОККО B2B.

Якщо ви ще не бізнес-клієнт ОККО, можна підписати договір онлайн або залишити заявку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОККО