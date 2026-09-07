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Путевой лист в личном кабинете: ОККО предлагает B2B-клиентам новый бесплатный сервис

16:47 07.09.2026 Пн
2 мин
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Новый сервис доступен в личном кабинете ОККО B2B
aimg Сергей Новиков
ОККО запустила бесплатный сервис "Путевой лист" (фото: пресс-служба)

Компания ОККО запустила для B2B-клиентов новый бесплатный сервис "Путевой лист".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Он позволяет заменить традиционные бумажные путевые листы на более удобный электронный формат, помогает планировать маршруты, контролировать работу автопарка, расход топлива и получать готовую аналитику в одной среде.

В чем удобство нового сервиса

Через несколько кликов пользователь может:

  • спланировать рейс и сформировать маршрутный лист, в режиме онлайн;
  • отслеживать движение транспорта;
  • продолжительность остановок и разгрузки;
  • видеть прогресс выполнения маршрута.

Возможность формирования аналитики

Кроме того, сервис формирует аналитику по заданным параметрам, которая помогает оценивать эффективность работы автопарка, контролировать расход топлива, выявлять проблемные участки в маршрутах и находить возможности для оптимизации.

Сервис "Путевой лист" команда ОККО разработала на основе исследования потребностей компаний, имеющих собственные автопарки. Его функционал сформирован вокруг практических задач бизнеса - от планирования рейсов и контроля транспорта до сбора данных и их дальнейшего анализа.

ОККО продолжает развивать цифровую экосистему

"Путевой лист" стал следующим этапом развития цифровой экосистемы ОККО для бизнес-клиентов, в которую уже входят приложение OKKO B2B и раздел OKKO Driver в приложении Fishka.

Воспользоваться новым сервисом B2B клиенты ОККО могут уже сейчас в личном кабинете ОККО B2B.

Если вы еще не бизнес-клиент ОККО, можно заключить договор онлайн или оставить заявку.

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