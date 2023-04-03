ОККО перерахувала 48 млн гривень "Повернись живим", закривши збір на "Довгі РУКи ТрО"

Загалом для підрозділів територіальної оборони фонд збирав 333 млн гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами.

Кошти на кожну область - від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн - акумулювали окремо, оскільки Сили тероборони сформовані за територіальним принципом, і регіони мають від однієї до трьох бригад.

Завдяки допомозі від компанії вдалося добрати фінансування для ТрО таких областей України - Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, Кіровоградської, Закарпатської, Одеської і Чернівецької. У різних регіонах бракувало від 22 до 55 % потрібної суми.

"Ми допомагаємо ЗСУ - і напряму, і через волонтерські організації. У партнерстві з "Повернись живим" запустили й майже завершили проект "ОКО за ОКО". Перший із 25 розвідкомплексів ШАРК передали військовим, інші вже в роботі. У квітні запускаємо ще один масштабний спільний проєкт, над яким активно працюємо. Але на цьому ми не зупиняємось. Сьогодні наша компанія вирішила зробити свій внесок в озброєння ТрО і пришвидшити збір на важливу ініціативу фонду. Таким чином, ми повністю закриваємо збір на розвідувально-ударні комплекси для сил територіальної оборони. "Повернись живим" знають й працюють над актуальними потребами не передовій, наша ж мета системно зміцнювати армію і наближати перемогу", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Своєю чергою, директор Департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко зазначив, що на озброєнні ТрО є міномети калібру 60 та 82 міліметри. "Ми ж закупимо 120-ки, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 до 7,1 км кілометра. А отже, значно посилять спроможність у відсічі ворогу. Сили Територіальної оборони захищають і звільняють від окупантів Україну вздовж усього фронту. Наприклад, разом з іншими родами військ ЗСУ стримують росіян на одному з найтяжчих напрямків - бахмутському. Вчасна масштабна допомога нашого партнера компанії ОККО дозволить якнайшвидше забезпечити РУКами захисників", - повідомив Олег Карпенко.

Загалом 31 бригада ТрО отримає РУКи. Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з: