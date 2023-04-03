ОККО перерахувала 48 млн гривень "Повернись живим", закривши збір на "Довгі РУКи ТрО"
Мережа ОККО перерахувала понад 48 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО" фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим", тим самим повністю закривши збір коштів на проект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook.
Загалом для підрозділів територіальної оборони фонд збирав 333 млн гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами.
Кошти на кожну область - від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн - акумулювали окремо, оскільки Сили тероборони сформовані за територіальним принципом, і регіони мають від однієї до трьох бригад.
Завдяки допомозі від компанії вдалося добрати фінансування для ТрО таких областей України - Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, Кіровоградської, Закарпатської, Одеської і Чернівецької. У різних регіонах бракувало від 22 до 55 % потрібної суми.
"Ми допомагаємо ЗСУ - і напряму, і через волонтерські організації. У партнерстві з "Повернись живим" запустили й майже завершили проект "ОКО за ОКО". Перший із 25 розвідкомплексів ШАРК передали військовим, інші вже в роботі. У квітні запускаємо ще один масштабний спільний проєкт, над яким активно працюємо. Але на цьому ми не зупиняємось. Сьогодні наша компанія вирішила зробити свій внесок в озброєння ТрО і пришвидшити збір на важливу ініціативу фонду. Таким чином, ми повністю закриваємо збір на розвідувально-ударні комплекси для сил територіальної оборони. "Повернись живим" знають й працюють над актуальними потребами не передовій, наша ж мета системно зміцнювати армію і наближати перемогу", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.
Своєю чергою, директор Департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко зазначив, що на озброєнні ТрО є міномети калібру 60 та 82 міліметри. "Ми ж закупимо 120-ки, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 до 7,1 км кілометра. А отже, значно посилять спроможність у відсічі ворогу. Сили Територіальної оборони захищають і звільняють від окупантів Україну вздовж усього фронту. Наприклад, разом з іншими родами військ ЗСУ стримують росіян на одному з найтяжчих напрямків - бахмутському. Вчасна масштабна допомога нашого партнера компанії ОККО дозволить якнайшвидше забезпечити РУКами захисників", - повідомив Олег Карпенко.
Загалом 31 бригада ТрО отримає РУКи. Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з:
- Мінометів калібру 120-мм — 6 шт.
- Прохідних пікапів — 3 шт.
- Радіостанцій Motorola — 14 шт.
- Приладів нічного бачення (ПНБ) — 9 шт.
- Квадрокоптерів DJI Mavic 3 p + додаткові батареї — 3 шт.
- Starlink — 3 шт.
- Планшетів із ГРК "Armor" + карти пам’яті та чохли — 8 шт.
- Джерел безперебійного живлення (1 кВ) — 3 шт.
- Інверторних генераторів (1,6 кВ) — 3 шт.
- Біноклів із сіткою та компасом — 3 шт.
Нагадаємо, раніше в Міноборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена, але окупанти зазнають великих втрат.
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