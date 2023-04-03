ОККО перечислила 48 млн гривен "Повернись живим", закрыв сбор на "Довгі РУКи ТрО"
Сеть ОККО перечислила более 48 млн гривен на "Довгі РУКи ТрО" фонду компетентной помощи армии "Повернись живим", тем самым полностью закрыв сбор средств на проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.
общей сложности для подразделений территориальной обороны фонд собирал 333 млн гривен на разведывательно-ударные комплексы (РУКи) со 120-мм минометами.
Средства на каждую область - от 10,8 млн. грн. до 32,4 млн. грн - аккумулировали отдельно, поскольку Силы теробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад.
Благодаря помощи от компании удалось закрыть финансирование для ТРО таких областей Украины - Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55 % нужной суммы.
"Мы помогаем ВСУ - и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с "Повернись живим" запустили и почти завершили проект "ОКО за ОКО". Первый из 25 разведкомплексов ШАРК был передан военным, остальные уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный совместный проект, над которым активно работаем. Но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны. "Повернись живим" знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу", - комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.
В свою очередь директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко отметил, что на вооружении ТрО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. "Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 км километра. А значит, значительно усилят способность в отпор врагу. Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. Например, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых трудных направлений - бахмутском. Во время масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит как можно быстрее обеспечить РУКами защитников", - сообщил Олег Карпенко.
В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКы. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из:
- Минометов калибра 120-мм – 6 шт.
- Проходных пикапов – 3 шт.
- Радиостанций Motorola - 14 шт.
- Приборов ночного видения (ПНБ) – 9 шт.
- Квадрокоптер DJI Mavic 3 p + дополнительные батареи — 3 шт.
- Starlink - 3 шт.
- Планшетов из ГРК "Armor" + карты памяти и чехлы - 8 шт.
- Источник бесперебойного питания (1 кВ) – 3 шт.
- Инверторных генераторов (1,6 кВ) – 3 шт.
- Биноклей с сеткой и компасом – 3 шт.
Напомним, ранее в Минобороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, но оккупанты несут большие потери.
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