ОККО перечислила 48 млн гривен "Повернись живим", закрыв сбор на "Довгі РУКи ТрО"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook .

общей сложности для подразделений территориальной обороны фонд собирал 333 млн гривен на разведывательно-ударные комплексы (РУКи) со 120-мм минометами.

Средства на каждую область - от 10,8 млн. грн. до 32,4 млн. грн - аккумулировали отдельно, поскольку Силы теробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад.

Благодаря помощи от компании удалось закрыть финансирование для ТРО таких областей Украины - Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55 % нужной суммы.

"Мы помогаем ВСУ - и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с "Повернись живим" запустили и почти завершили проект "ОКО за ОКО". Первый из 25 разведкомплексов ШАРК был передан военным, остальные уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный совместный проект, над которым активно работаем. Но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны. "Повернись живим" знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу", - комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.

В свою очередь директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко отметил, что на вооружении ТрО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. "Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 км километра. А значит, значительно усилят способность в отпор врагу. Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. Например, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых трудных направлений - бахмутском. Во время масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит как можно быстрее обеспечить РУКами защитников", - сообщил Олег Карпенко.

В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКы. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из: