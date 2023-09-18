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ОККО - найбільший платник податків серед АЗС-трейдерів, - ІСЕТ

Фото: ОККО - найбільший платник податків серед АЗС-трейдерів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

На паливному ринку України податкове навантаження на АЗС-трейдерів розподілено дуже нерівномірно. Найбільші суми податків у перерахунку на одну заправку сплачує до державних бюджетів і фондів мережа ОККО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).

Натомість у більшості інших АЗС-мереж цей показник може бути у 10 чи й більше разів нижчим. Відповідно й за абсолютними показниками сплати податків ОККО є однозначним лідером серед автозаправних мереж України.

За підрахунками директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, маючи частку у 22% продажів на ринку, ця компанія сплатила більш як 50% усіх податків у паливному ритейлі. Сама компанія на своєму корпоративному сайті звітує, що за перше півріччя-2023 перерахувала до бюджету та державних фондів понад 1,8 мільярда гривень податків від операційної діяльності, з них за другий квартал – 976 мільйонів гривень.  

Згідно з оприлюдненими у дослідженні ІСЕТ даними, у другому кварталі 2023 року кожен із автозаправних комплексів ОККО у середньому заплатив майже 1,8 мільйона гривень податків на прибуток, зборів до Пенсійного фонду та єдиних соціальних внесків.

Натомість у 21 компанії із 30 охоплених дослідженням сплата податків за другий квартал 2023 року була нижчою за 200 тисяч гривень у перерахунку на 1 АЗС.   

Консалтингова група А-95, опираючись на статистику ДПС, підрахувала й податкове навантаження на 1 літр проданого у роздрібі пального.

У мережі ОККО воно сягає 2,4 гривні/літр - значно вище, ніж у конкурентів. Зокрема, у більшості АЗС-операторів цей показник становить 1 гривня/літр чи менше.

 

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