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ОККО і фонд "Повернись живим" акумулюють на зброю для сил ТрО 400 млн гривень

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Вівторок 11 квітня 2023 13:18
ОККО і фонд "Повернись живим" акумулюють на зброю для сил ТрО 400 млн гривень Фото: ОККО і фонд "Повернись живим" акумулюють на зброю для сил ТрО 400 млн гривень (Анатолій Гаєвський)
Автор: Сергей Новиков

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" оголосили про новий спільний проект допомоги ЗСУ - "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Його мета - повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах. Для цього компанія і фонд акумулюють 400 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Нема часу на розкачку, коли війна триває. Задля перемоги продовжуємо забезпечувати та підсилювати наших військових. Тож поки тривав перший проект, ми разом із фондом пропрацювали і затвердили вже другий. Упевнені, що нова ініціатива так само об’єднає потужну водійську спільноту заради спільної мети - озброїти 31 бригаду ТрО до зубів. 31 бригаду, де майже у кожного з нас є хтось із друзів, колег чи знайомих зі сусіднього двору. Тих самих хлопців і дівчат, які пішли захищати нашу країну від ворога і героїчно несуть службу в різних гарячих точках кожного дня", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Механіка проекту "ОКО ЗА ОКО 2" залишились тією ж самою - ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення ТрО. Крім того, задонейтити також буде можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим".

Фото: Анатолій Гаєвський

"Ми купуємо колективне, групове піхотне озброєння, на яке у тій війні, яка зараз відбувається на Сході, є найбільший запит. Це та зброя, яка вже не індивідуальна, але безпосередньо воює на полі бою, тобто на рівні взводів, на рівні рот, на рівні батальйонів. Кожна з 31 бригади ТрО так чи інакше задіяна у бойових діях. Ми долучилися до створення ТрО, ми розгортали Командування ТрО перед повномасштбагним вторгненням, ми активно працюємо з ТрО після початку повномасштбаного вторгнення і сьогодні, попри активне залучення ТрО в цій війні, вони отримують озброєння і техніку за залишковим принципом. У них великий дефіцит саме того озброєння, яке ми закуповуємо і те, що ми закупимо дозволить суттєво наростити потенціал більшості бригад ТрО безпосередньо на полі бою", - повідомив директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Зібрані кошти підуть на закупівлю 100 автоматичних гранатометів (УАГ-40), 200 крупнокаліберних кулеметів (ДШК) та 300 мінометів калібру 82 мм. Зброя передаватиметься військовим партіями в міру виготовлення і доставки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ОККО долучилася до збору коштів "Повернись живим" на "Довгі РУКи ТрО". Донат у розмірі 48 млн грн повністю закрив потребу 11 областей, де бракувало від 22 до 55 % потрібної суми на розвідувально-ударні комплекси для місцевих бригад тероборони.

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