Океан в огне: в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтепроводе
В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.
В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал, который находился рядом с местом происшествия добывающих платформ, не возникло.
#ATENCIÓN— @telediariomty (@telediariomty) July 2, 2021
Se incendia ducto marino en complejo KMZ de Pemex en Campeche
VIDEO: https://t.co/hIIgDhG7YS pic.twitter.com/ylKRwdYcR7
Компания пока никак не прокомментировала случившееся.
Incendio registrado en aguas del Golfo de México— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)
Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio
Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX
Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.
Ku Maloob Zaap - один из самых продуктивных проектов Pemex, на который приходится более 40% с 1,68 миллиона баррелей ежедневной добычи нефти.