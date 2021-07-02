Океан в огне: в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтепроводе

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал, который находился рядом с местом происшествия добывающих платформ, не возникло.

#ATENCIÓN



Se incendia ducto marino en complejo KMZ de Pemex en Campeche



VIDEO: https://t.co/hIIgDhG7YS pic.twitter.com/ylKRwdYcR7 — @telediariomty (@telediariomty) July 2, 2021

Компания пока никак не прокомментировала случившееся.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.

Ku Maloob Zaap - один из самых продуктивных проектов Pemex, на который приходится более 40% с 1,68 миллиона баррелей ежедневной добычи нефти.