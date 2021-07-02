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Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі

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Мексика , П'ятниця 02 липня 2021 23:53
Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі Фото: причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів (twitter.com/telediariomty)
Автор: Даша Харченко

У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.

Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.

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Мексика мексиканский залив
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