Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі

У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.

#ATENCIÓN



Se incendia ducto marino en complejo KMZ de Pemex en Campeche



VIDEO: https://t.co/hIIgDhG7YS pic.twitter.com/ylKRwdYcR7 — @telediariomty (@telediariomty) July 2, 2021

Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.