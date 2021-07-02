Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі
У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.
У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.
#ATENCIÓN— @telediariomty (@telediariomty) July 2, 2021
Se incendia ducto marino en complejo KMZ de Pemex en Campeche
VIDEO: https://t.co/hIIgDhG7YS pic.twitter.com/ylKRwdYcR7
Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.
Incendio registrado en aguas del Golfo de México— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)
Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio
Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX
Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.
Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.