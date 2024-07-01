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В ОК "Захід" показали, як посилюють кордон із Білоруссю (відео)

Понеділок 01 липня 2024 18:26
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В ОК "Захід" показали, як посилюють кордон із Білоруссю (відео) Ілюстративне фото: Україна посилює кордон із Білоруссю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська посилюють кордон з Білоруссю та готові до будь-яких провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Захід".

"Державний кордон з республікою Білорусь повністю під контролем. Українська армія має достатньо сил та техніки для недопущення провокацій. Ми готові до будь-чого. Ми знищимо будь-кого", - йдеться в дописі під відео.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, Міністерство оборони Білорусі заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує інженерні загородження.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України відреагували, заявивши що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що Україна продовжить нарощувати свої оборонні спроможності поблизу кордону з Білоруссю, попри випади Мінська.

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