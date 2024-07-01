В ОК "Запад" показали, как усиливают границу с Беларусью (видео)

Украинские войска усиливают границу с Беларусью и готовы к любым провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Запад".

"Государственная граница с республикой Беларусь полностью под контролем. У украинской армии достаточно сил и техники для недопущения провокаций. Мы готовы к чему-либо. Мы уничтожим любого", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на границе с Беларусью

Напомним, в субботу, 29 июня, Министерство обороны Беларуси заявило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения". Украина якобы стягивает войска к границе, минирует территории и строит инженерные заграждения.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отреагировали, заявив, что Минск умышленно нагнетает ситуацию, в то время как настоящая угроза поступает именно со стороны Беларуси.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что Украина продолжит наращивать свои оборонные способности возле границы с Беларусью, несмотря на выпады Минска.

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