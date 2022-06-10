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ОК "Юг" предупреждает. На Украину нацелено 40 крылатых ракет, атаки могут усилиться

Фото: На Украину нацелено 40 крылатых ракет, атаки могут усилиться (t me nexta live)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море на постоянной основе находится четыре российских надводных носителя крылатых ракет и подтянута еще одна подводная лодка. Поэтому сейчас на Украину нацелены 40 крылатых ракет.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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