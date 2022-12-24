У ОК "Південь" попередили українців про можливу підготовку росіян до ракетного удару

Росіяни можуть готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні. Вони вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
За даними ОК "Південь", на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 "Калібрів".
"Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначають військові.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 24 грудня, протягом дня росіяни вивели у Чорне море підводний ракетоносій "Калібрів".
Також ми писали, що останній масований удар ракетами по Україні росіяни завдали 16 грудня.
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