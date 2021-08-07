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ОИ-2020: 15-летний украинец пробился в финал в прыжках в воду

Автор: Игорь Литвиненко

Украинец Алексей Середа прошел в финал соревнований по прыжкам в воду с вышки (10 метров). Ему всего 15 лет.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Украинец показал седьмой результат в полуфинале и уверенно прошел в финал соревнований. Середа за шесть прыжков заработал 416.05 балла. С лучшим результатом в финал пробился представитель Китая Юань Чжао - 513.70 балла. Финал состоится сегодня, 7 августа, в 9:00 по Киеву. В нем будут бороться за медали 12 спортсменов.

Ранее Середа уже выступал в финале в синхронных прыжках в воду с вышки в паре с Олегом Сербиным. Тогда украинцы заняли 6-е место из 8-ми пар.

Напомним, ранее сегодня 15-ю медаль Олимпийских игр для Украины завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - украинки выиграли "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров.

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