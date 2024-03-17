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В Охтирці Сумської області пролунали вибухи, зникло світло

Охтирка, Неділя 17 березня 2024 08:32
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В Охтирці Сумської області пролунали вибухи, зникло світло Фото: вибухи пролунали в Охтирці 17 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у місті Охтирка Сумської області зранку 17 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляють місцеві жителі, в Охтирці пролунали три вибухи. Крім того, у місті зникло світло.

Повітряна тривога була оголошена у Сумській області о 7:13. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог станом на 8:30

В Охтирці Сумської області пролунали вибухи, зникло світло

Нічна атака

Росія в ніч на 17 березня випустила по Україні 16 "Шахедів", п'ять ракет С-300 та дві ракети Х-59. Сили протиповітряної оборони збили 14 ворожих дронів-камікадзе.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, "Шахеди" збивали у межах Одеської області. Проте там було також влучання.

В Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства. Там виникли пожежі, були зруйновані будівлі. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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