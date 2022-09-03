"Охранял" мосты в Запорожской области: суд назначил 15 лет боевику с ОРДО

По материалам СБУ суд назначил 15 лет тюрьмы предателю, который "охранял" для России захваченные мосты в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В конце июня злоумышленник был задержан сотрудниками Службы безопасности совместно с подразделениями ВСУ во время боевого столкновения в Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, осужден житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой "народной милиции ДНР". Находясь на "должности" гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины.

С началом полномасштабной агрессии России он воевал против Украины в составе 129 стрелкового полка 70-й армии из России. В составе вражеских войск злоумышленник дежурил на блокпостах захватчиков во временно оккупированных поселках Заозерное и Новогригорьевка Херсонской области.

Затем его назначили "охранять" захваченные мосты в Запорожье, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов. Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.