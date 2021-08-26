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Охрану Гостиного двора на киевском Подоле передали Нацполиции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Нацполиция взяла под охрану Гостиный двор в Киеве. Полицейские заменили сотрудников частной охранной структуры бывшего владельца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Украины.

"С сегодняшнего дня Гостиный двор находится под государственной охраной. Национальная полиция Украины будет охранять этот памятник культурного наследия, сменив частную охрану бывшего арендатора", - отмечается в сообщении.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, взятие Гостиного двора под государственную охрану - это первый шаг, чтобы начать срочные противоаварийные работы на историческом памятнике архитектуры.

Фото: Гостиный двор в Киеве передали под охрану Нацполиции (facebook.com/MKIPUkraine)

Напомним, в июне Фонд госимущества Украины принял решение передать министерству культуры Гостиный двор в Киеве.

Отметим, в феврале 2021 года депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады столицы.

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КиевМинистерство культуры