Охрану Гостиного двора на киевском Подоле передали Нацполиции
Нацполиция взяла под охрану Гостиный двор в Киеве. Полицейские заменили сотрудников частной охранной структуры бывшего владельца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Украины.
"С сегодняшнего дня Гостиный двор находится под государственной охраной. Национальная полиция Украины будет охранять этот памятник культурного наследия, сменив частную охрану бывшего арендатора", - отмечается в сообщении.
Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, взятие Гостиного двора под государственную охрану - это первый шаг, чтобы начать срочные противоаварийные работы на историческом памятнике архитектуры.
Фото: Гостиный двор в Киеве передали под охрану Нацполиции (facebook.com/MKIPUkraine)
Напомним, в июне Фонд госимущества Украины принял решение передать министерству культуры Гостиный двор в Киеве.
Отметим, в феврале 2021 года депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады столицы.