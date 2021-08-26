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Охорону Гостинного двору на київському Подолі передали Нацполіції

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 16:00
Охорону Гостинного двору на київському Подолі передали Нацполіції Фото: Гостинний двір у Києві передали під охорону Нацполіції (facebook.com/MKIPUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нацполіція взяла під охорону Гостинний двір у Києві. Поліцейські замінили співробітників приватної охоронної структури колишнього власника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури України.

"Відсьогодні Гостинний двір знаходиться під державною охороною. Національна поліція України охоронятиме цей пам'ятник культурної спадщини, змінивши приватну охорону колишнього орендаря", - наголошується в повідомленні.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, взяття Гостинного двору під державну охорону - це перший крок, щоб розпочати термінові протиаварійні роботи на історичній пам'ятці архітектури.

Фото: Гостинний двір у Києві передали під охорону Нацполіції (facebook.com/MKIPUkraine)

Нагадаємо, у червні Фонд держмайна України прийняв рішення передати Міністерству культури Гостинний двір в Києві.

Відзначимо, в лютому 2021 року депутати Київради прийняли звернення до уряду про передачу Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці.

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Київ Міністерство культури
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