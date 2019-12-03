Охраннику Ляшко объявили подозрение

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Его обвиняют в пособничестве при избиении Геруса

Охраннику Олега Ляшко объявили о подозрении в пособничестве умышленного избиения нардепа Андрея Геруса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что 3 декабря заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

"По данным следствия, 6 ноября текущего года подозреваемый совместно с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта "Борисполь" содействовал совершению преступления против действующего народного депутата Украины", - ййдеться в сообщении.

Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" состоялась драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

По словам Ляшко, Герус лоббировал российские интересы. Такое обвинение сделал экс-нардеп в зв'связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

По решению суда Ляшко отпустили на поруки. Прокуратура ходатайствовала об аресте.