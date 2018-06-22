Охранник Януковича рассказал, что экс-президент хотел "навести порядок", выехав из Украины

Янукович говорил, что не будет обращаться за военной помощью к Российской Федерации, утверждает охранник

Закрепленный офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, что Янукович "планировал навести порядок в Украине", выехав за ее территорию. Об этом охранник в качестве свидетеля рассказал в Оболонском райсуде Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

Допрос проводится по видеосвязи с АР Крым.

"Янукович говорил, что есть опасность раскола Украины. Он говорил, что пророссийски настроенные граждане никогда не смиряться с радикальными активистами. Он говорил, что существует два сценария: либо поднять флаги и собрать вокруг себя сторонников, но такие действия привели бы к гражданской войне, либо временно выехать за территорию Украины и законным путем навести порядок в Украине", - рассказал Бернацкий, отвечая на вопрос о том, что говорил Янукович, когда охранник находился вместе с ним.

Также свидетель стороны защиты экс-президента сказал, что в феврале 2014 года Янукович был в доме у Рената Ахметова.

"Когда нам сообщили, что аэропорт Донецк закрыт, было принято решение выезжать автомобилем. Мы приехали в дом, кажется, это был дом Рената Ахметова",- сказал свидетель, сообщая о событиях конца февраля 2014 года.

По его словам, во время перелета в сторону Донецка беглый Янукович правил текст.

"Он читал и правил какие-то бумаги", - добавил он.

Охранник также сообщил, что Янукович говорил, что не будет обращаться за военной помощью к Российской Федерации.

"Страны-гаранты, по словам президента, должны были отреагировать на слова президента. По факту получается, что гаранты подписания этого соглашения его обманули и предали. Янукович говорил, что не будет обращаться за военной помощью к России. После он распорядился, чтобы его не тревожили, чтобы он мог поработать. Впоследствии я узнал, что Янукович работал над обращением к президенту РФ. В письме было 6 листов, кажется", - сказал он.

Напомним, что закрепленный офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал подробности побега Януковича.