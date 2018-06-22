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Охоронець Януковича розповів, що екс-президент хотів "навести порядок", виїхавши з України

НовиниПолітика    22.06.2018 - 13:27
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Янукович говорив, що не буде звертатися за військовою допомогою до Російської Федерації, стверджує охоронець

Закріплений офіцер охорони служби безпеки екс-президента України Сергій Бернацький в суді по справі про держзраду Віктора Януковича розповів, що Янукович "планував навести порядок в Україні", виїхавши за її територію. Про це охоронець в якості свідка розповів в Оболонському райсуді Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Допит проводиться по відеозв'язку з АР Крим.

"Янукович говорив, що є небезпека розколу України. Він говорив, що проросійськи налаштовані громадяни ніколи не миритися з радикальними активістами. Він говорив, що існує два сценарії: або підняти прапори і зібрати навколо себе прихильників, але такі дії призвели б до громадянської війни, або тимчасово виїхати за територію України і законним шляхом навести порядок в Україні", - розповів Бернацький, відповідаючи на питання про те, що говорив Янукович, коли охоронець знаходився разом з ним.

Також свідок з боку захисту екс-президента сказав, що в лютому 2014 року Янукович був у будинку Рената Ахметова.

"Коли нам повідомили, що аеропорт Донецьк закритий, було прийнято рішення виїжджати автомобілем. Ми приїхали в будинок, здається, це був будинок Рената Ахметова", - сказав свідок, повідомляючи про події кінця лютого 2014 року.

За його словами, під час перельоту в бік Донецька Янукович правил текст.

"Він читав і правив якісь папери", - додав він.

Охоронець також повідомив, що Янукович говорив, що не буде звертатися за військовою допомогою до Російської Федерації.

"Країни-гаранти, за словами президента, повинні були відреагувати на слова президента. За фактом виходить, що гаранти підписання цієї угоди його обдурили і зрадили. Янукович говорив, що не буде звертатися за військовою допомогою до Росії. Після він розпорядився, щоб його не турбували, щоб він міг попрацювати. Згодом я дізнався, що Янукович працював над зверненням до президента РФ. В листі було 6 аркушів, здається", - сказав він.

Нагадаємо, що закріплений офіцер охорони служби безпеки екс-президента України Сергій Бернацький в суді по справі про держзраду Віктора Януковича розповів подробиці втечі Януковича.

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Теги публікації: Суд над Януковичем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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