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К охране порядка во время мероприятий ко Дню Конституции в Харькове привлекут 270 правоохранителей

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 12:34
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участие в мероприятиях ко Дню Конституции примут до 15 тысяч граждан

К охране порядка во время мероприятий ко Дню Конституции, 28 июня 2018 года, в Харькове и области привлекут 270 правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут до 15 тысяч граждан. Охрану публичного порядка и безопасности будут обеспечивать 220 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и наряды патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В частности, завтра в Харькове с 10:00 до 16:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости.

 

#поліція_Харківщини Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области. Ожидается, что...

Опубликовано Полиция Харьковщины Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской обл. злоумышленники через соцсети готовили массовые беспорядки в День Конституции.

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Теги публикации: Харьков, полиция, Конституция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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