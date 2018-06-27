К охране порядка во время мероприятий ко Дню Конституции в Харькове привлекут 270 правоохранителей

Участие в мероприятиях ко Дню Конституции примут до 15 тысяч граждан

К охране порядка во время мероприятий ко Дню Конституции, 28 июня 2018 года, в Харькове и области привлекут 270 правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут до 15 тысяч граждан. Охрану публичного порядка и безопасности будут обеспечивать 220 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и наряды патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В частности, завтра в Харькове с 10:00 до 16:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости.

#поліція_Харківщини Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области. Ожидается, что... Опубликовано Полиция Харьковщины Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской обл. злоумышленники через соцсети готовили массовые беспорядки в День Конституции.