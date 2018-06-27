До охорони порядку під час заходів до Дня Конституції у Харкові залучать 270 правоохоронців

Участь у заходах до Дня Конституції візьмуть до 15 тисяч громадян

До охорони порядку під час заходів до Дня Конституції, 28 червня 2018 року, у Харкові та області залучать 270 правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Урочистості з нагоди державного свята відбудуться на території міста та області. Очікується, що участь у заходах візьмуть до 15 тисяч громадян. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 220 працівників Нацполіції, 50 військовослужбовців Нацгвардії та наряди патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завтра у Харкові з 10:00 до 16:00 відбудеться покладання квітів до Монументу Незалежності.

#поліція_Харківщини Урочистості з нагоди державного свята відбудуться на території міста та області. Очікується, що... Опубліковано Поліція Харківщини Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській обл. зловмисники через соцмережі готували масові заворушення у День Конституції.