Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

До охорони порядку під час заходів до Дня Конституції у Харкові залучать 270 правоохоронців

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 12:34
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Участь у заходах до Дня Конституції візьмуть до 15 тисяч громадян

 

До охорони порядку під час заходів до Дня Конституції, 28 червня 2018 року, у Харкові та області залучать 270 правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Урочистості з нагоди державного свята відбудуться на території міста та області. Очікується, що участь у заходах візьмуть до 15 тисяч громадян. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 220 працівників Нацполіції, 50 військовослужбовців Нацгвардії та наряди патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завтра у Харкові з 10:00 до 16:00 відбудеться покладання квітів до Монументу Незалежності. 

 

#поліція_Харківщини Урочистості з нагоди державного свята відбудуться на території міста та області. Очікується, що...

Опубліковано Поліція Харківщини Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській обл. зловмисники через соцмережі готували масові заворушення у День Конституції.

У Британії через пожежу поліція евакуювала десятки будинків У Техасі стався вибух біля лікарні, є загиблий
Теги публікації: Харків, полиция, Конституция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся