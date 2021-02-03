Охрана блокировала эфирную студию каналов "112", Zik и Newsone

Павильон киностудии Довженко, откуда показывают эфир телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, заблокировала охрана. На территорию киностудии не пускали нардепа от Оппозиционной платформы - За жизнь Татьяну Плачкову.

Об этом сообщает сайт 112 канала.

По словам Плачковой, охранник якобы блокировал ей проезд. В итоге она все же попала в эфирную студию.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО.

В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации ". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.