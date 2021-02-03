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Охорона блокувала ефірну студію каналів "112", Zik і Newsone

Автор: Даша Харченко

Павільйон кіностудії Довженка, звідки показують ефір телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, заблокувала охорона. На територію кіностудії не пускали нардепа від Опозиційної платформи - За життя Тетяну Плачкову.

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Про це повідомляє сайт 112 каналу.

За словами Плачкової, охоронець нібито блокував їй проїзд. У підсумку, вона все ж потрапила в ефірну студію.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ.

Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.

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