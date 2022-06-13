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Охота на врага: под Северодонецком уничтожили три российских "Града"

Фото: гаубицы М777 ликвидировали три российские "Грады" (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Белоус

На Северодонецком направлении фронта с помощью беспилотников было выявлено три российских "Града". Они были уничтожены огнем артиллерии М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Украины (ССО).

Как отмечается в сообщении, во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины.

"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши вояки передали эти данные артиллеристам Национальной гвардии, воинам гаубичных расчетов М777", - сообщили в ССО.

Метким огнем были уничтожены уничтожившие 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины, говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты получили частичный успех в Северодонецку, враг оттеснил ВСУ из центра города.

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