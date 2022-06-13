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Полювання на ворога: під Сєвєродонецьком знищили три російські "Гради"

Фото: гаубиці М777 ліквідували три російські "Гради" (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Білоус

На Сєвєродонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російських "Гради". Їх було знищено вогнем артилерії М777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій України (ССО).

Як зазначається в повідомленні, під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам Національної гвардії - воїнам гаубичних розрахунків М777", - повідомили в ССО.

Влучним вогнем було знищено знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти отримали частковий успіх у Сєвєродонецьку, ворог відтіснив ЗСУ з центру міста.

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