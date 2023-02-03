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Охолоджує ЗАЕС. У Каховському водосховищі знижується рівень води, - Гроссі

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Енергодар, П'ятниця 03 лютого 2023 20:02
Охолоджує ЗАЕС. У Каховському водосховищі знижується рівень води, - Гроссі Фото: у Каховському водосховищі, що охолоджує ЗАЕС, знижується рівень води (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

У Каховському водосховищі, що охолоджує Запорізьку АЕС, спостерігається зниження рівня води. Це може викликати занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

"Незважаючи на те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо дозволити йому продовжуватися", - заявив Гроссі.

За його словами, зниження рівня води у водосховищі є ще показником безлічі потенційних ризиків для ЗАЕС на тлі війни і наголошує, що ніколи не можна заспокоюватись у питанні безпеки та захисту станції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни не можуть запустити та обслуговувати енергоблоки Запорізької АЕС. Причиною є відмова частини українських працівників працювати на окупантів.

Також ми писали, що 26 січня біля Запорізької АЕС було зафіксовано потужні вибухи.

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