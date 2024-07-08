"Охматдит" розбирають по цеглині вже 10 годин. Репортаж РБК-Україна з місця ворожого удару по дітях

Виття сирен "швидких" і рятувальних служб не вщухає в районі "Охматдиту" ані на мить, а вулиці скуті заторами. Біля воріт, які ведуть до головного входу лікарні, не зупиняється потік людей. Вони несуть воду, респіратори, мішки і їжу. Складається враження, що сюди з'їхався весь Київ і це не дивує – від обстрілу постраждала одна з найвідоміших українських дитячих лікарень.

Російська ракета Х-101 вдарила прицільно в лікарню. Відео, як вона летить вістрям вниз і влучає в будівлю "Охматдиту", ближе до обіду 8 липня облетіло всі соціальні мережі. Російська пропаганда разом з міністерством оборони РФ на той момент вже встигли видати з десяток теорій про те, що сталося з лікарнею – від українського ППО, до "там була база НАТО". Але кадри влучання російської крилатої ракети в будівлю не залишили простору для дезінформації.

Х-101 влучила в інфекційний корпус лікарні. На той момент в ньому були онкохворі діти – вони проходили процедуру діалізу. Лікарі, які добре ознайомлені з протоколами, встигли врятувати дітей від прямого влучення, але багато з них все ж постраждали. Тому періодично з воріт на руках виносять пацієнтів – вони тримаються за шиї дорослих, у них перебинтовані голови і голки від крапельниць на руках.

Територія біля корпусу ближче до обіду гудить. Люди – цивільні, військові, рятувальники і лікарі довжелезними шеренгами оточили потрощену будівлю і прибирають завали. Вони методично передають один одному цеглу, шматки бетону, дерева і арматури. Позаду них ще одна шеренга – люди стоять і на піднятих руках тримають шланг з водою. В повітрі стоїть пил – він осідає на волосся і одяг вже через лічені хвилини перебування тут.

На ліквідацію наслідків приїхали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Нацполу Іван Виговський, голова ДСНС Андрій Даник – він розбирає завали разом з іншими рятувальниками.

"У нас є година-година двадцять на розбір завалів. Потім ті, хто є під завалами, скоріше за все, вже не виживуть, не матимуть повітря", – каже Клименко.

Людей, які прийшли допомогти, настільки багато, що біля залишків корпусу утворюється великий організований натовп, який зі сторони схожий на вулик – задіяні всі. До Клименка підходить один з рятувальників, він звітує і каже, що можна оглянути стіни корпусу зсередини. Шматок будівлі стирчить серед груди каміння з залишками віконних рам і сходами, які ведуть в нікуди. Всередині багато води і скла, яке хрустить під ногами. Рятувальники тримаються на сходах і постійно поливають водою шматки бетону, які періодично спалахують і димлять. Коли територія більш-менш розчишена, рятувальники кричать "Коридор!" і до корпусу під'їжджає важка техніка.

В цей момент, коли все ще є час для порятунку людей під завалами, лунає тривога. Стає відомо, що над Києвом літає розвідувальний дрон. "Вони вдарять ще, це очевидно", – кажуть люди навколо. Рятувальники і військові віддають наказ всім цивільним покинути територію і сховатись в укриттях, але багато хто проти, тому людей відтісняють і буквально женуть в підземні переходи.

"Будь ласка, я прошу, біжіть звідси, ви же їх знаєте, вони вдарять ще!", – кричить поліцейська і підганяє цивільних. Як тільки закінчилась одна тривога, почалася друга. Люди сидять в підземному переході і читають один одному новини – ракета поцілила ще в одну лікарню. "...Дівчинку виводили, вона каже: "Я б не хотіла помирати", уявляєш?" – каже жінка іншій, поки та поливає собі голову водою.

Поки тривога триває, величезна кількість людей зібралась біля входу. Вони тягнуть паки з водою, коробки з респіраторами, рукавичками і мішками. В якийсь момент поліцейські, які стережуть, щоб цивільні більше не заходили всередину, зриваються на крик: "Чоловіче, там всього вже навалом, я тобі кажу! Там більше нічого не треба, я дуже дякую, але досить!".

Операція з ліквідації наслідків триває вже більше десяти годин. Нині під "Охматдитом" чергує кілька десятків швидких. Дітей перевозять у інші медичні заклади Києва. "Зараз йде сортування хворих, і нам передають по черзі дітей, які самі важкі. А потім більш легкі", – розповідає лікарка чергової бригади Світлана.

Про готовність прийняти дітей з лікарні заявили й інші регіони. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в обласних та міських медичних закладах готові щонайменше 200 ліжкомісць для дітей з "Охматдиту".

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у також повідомив, що у двох лікарнях області підготовлено приблизно 100 ліжок для пацієнтів розбомбленої росіянами лікарні. Щоправда, цього недостатньо. "Охматдит" – найбільша дитяча клініка України і одна із найбільших у Європі. Щорічно тут лікують близько 20 тисяч дітей. І нині перевезти всіх пацієнтів просто нікуди. Тож усіх, кого можна, тимчасово виписали.

Додому відправили і Світлану з дитиною. Під час удару російської ракети жінка перебувала у лікарні. "У цей момент ми перебували у відділенні ІХТ - інтенсивна хіміотерапія. Якраз зайшли в палату після процедури, стався вибух, а потім буквально через кілька секунд почали вилітати вікна. В нашій палаті теж вікна вилетіли. Слава богу, ми встигли заховатися", – розповідає Світлана.

Корпус онкології – висока будівля з різнобарвними панелями і віконними рамами, посічена від удару. Фізично жінка із дитиною не постраждали, чого не скажеш про психологічний стан.

"Я з палати ще побачила зруйновану будівлю. Якраз ми були навпроти будівлі, куди снаряд влучив. Я всередині вся трясусь ще. Не можу відійти, дуже страшно", – каже Світлана.

Колеги Микита та Дмитро були на місці подій одними з перших. Вони прийшли допомогти розбирати завали. Через кілька годин вони – всі в пилюці і з масками, спущеними на підборіддя, сидять на бордюрах біля лікарні.

"Я працюю буквально через дорогу. Зранку чув вибухи, вийшов подивитися, що відбувається. Прямо в лікарню пряме влучення. Тому нічого не залишалося, як йти розбирати", – розповідає Микита.

Поки "Охматдит" розбирають по цеглині, в публічному просторі вже з'являються ті, хто готовий допомогти його відновити. А світ має чергове підтвердження того, що Україна воює з терористичною державою, яка трощить дитячі лікарні і вбиває мирних людей.