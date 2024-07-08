"Охматдет" разбирают по кирпичу уже 10 часов. Репортаж РБК-Украина с места вражеского удара по детям

Вой сирен "скорых" и спасательных служб не утихает в районе "Охматдета" ни на мгновение, а улицы скованны пробками. У ворот, ведущих к главному входу больницы, не останавливается поток людей. Они несут воду, респираторы, мешки и еду. Создается впечатление, что сюда съехался весь Киев и это не удивляет – от обстрела пострадала одна из самых известных украинских детских больниц.

Российская ракета Х-101 ударила прицельно в больницу. Видео, как она летит острием вниз и попадает в здание "Охматдета", ближе к обеду 8 июля облетело все социальные сети. Российская пропаганда вместе с министерством обороны РФ на тот момент уже успели выдать с десяток теорий о том, что произошло с больницей – от украинского ПВО до "там была база НАТО". Но кадры попадания российской крылатой ракеты в здание не оставили простора для дезинформации.

Х-101 попала в инфекционный корпус больницы. На тот момент в нем были онкобольные дети – они проходили процедуру диализа. Врачи, хорошо ознакомленные с протоколами, успели спасти детей от прямого попадания, но многие все же пострадали. Поэтому периодически из ворот на руках выносят пациентов – они держатся за шеи взрослых, у них перебинтованы головы и иглы капельниц на руках.

Территория у корпуса ближе к обеду гудит. Люди – гражданские, военные, спасатели и врачи длинными шеренгами окружили разбитое здание и убирают завалы. Они методично передают друг другу кирпичи, куски бетона, дерева и арматуры. Позади них еще одна шеренга – люди стоят и на приподнятых руках держат шланг с водой. В воздухе висит пыль – она оседает на волосы и одежду уже через считанные минуты пребывания здесь.

На ликвидацию последствий приехали министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Нацпола Иван Выговский, глава ГСЧС Андрей Даник – он разбирает завалы вместе с другими спасателями.

"У нас есть час-час двадцать на разбор завалов. Затем те, кто находится под завалами, скорее всего, уже не выживут без воздуха", - говорит Клименко.

Людей, пришедших помочь, настолько много, что у остатков корпуса образуется большая организованная толпа, которая со стороны похожа на улей – задействованы все. К Клименко подходит один из спасателей, он отчитывается и говорит, что можно осмотреть стены корпуса изнутри. Кусок здания торчит среди груди камней с остатками оконных рам и лестницей, ведущей в никуда. Внутри много воды и хрустящего под ногами стекла. Спасатели держатся на лестнице и постоянно поливают водой куски бетона, которые периодически загораются и дымятся. Когда территория более или менее расчищена, спасатели кричат "Коридор!" и к корпусу подъезжает тяжелая техника.

В этот момент, когда все еще есть время для спасения людей под завалами, раздается тревога. Становится известно, что над Киевом летает разведывательный дрон. "Они еще ударят, это очевидно", – говорят люди вокруг. Спасатели и военные отдают приказ всем гражданским покинуть территорию и скрыться в укрытиях, но многие против, поэтому людей оттесняют и буквально гонят в подземные переходы.

"Пожалуйста, я прошу, бегите отсюда, вы же их знаете, они ударят еще!", – кричит полицейская и подгоняет гражданских. Как только кончилась одна тревога, началась вторая. Люди сидят в подземном переходе и читают друг другу новости – ракета попала еще в одну больницу. "...Девочку выводили, она говорит: "Я бы не хотела умирать", представляешь?" – говорит женщина другой, пока та поливает голову водой.

Пока тревога продолжается, множество людей собралось у входа. Они тянут паки с водой, коробки с респираторами, перчатками и мешками. В какой-то момент полицейские, стерегущие, чтобы гражданские больше не заходили внутрь, срываются на крик: "Мужик, там всего уже навалом, я тебе говорю! Там больше ничего не надо, я очень благодарю, но хватит!".

Операция по ликвидации последствий длится уже больше десяти часов. Сейчас под "Охматдетом" дежурит несколько десятков скорых. Детей перевозят в другие медицинские учреждения Киева. "Сейчас идет сортировка больных, и нам передают по очереди детей, которые самые тяжелые. А потом более легкие", – рассказывает врач очередной бригады Светлана.

О готовности принять детей из больницы заявили другие регионы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в областных и городских медицинских учреждениях готовы не менее 200 койкомест для детей из "Охматдета".

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль также сообщил, что в двух больницах области подготовлено примерно 100 коек для пациентов разбомбленной россиянами больницы. Правда, этого недостаточно. "Охматдет" – крупнейшая детская клиника Украины и одна из самых больших в Европе. Ежегодно здесь лечат около 20 тысяч детей. И сейчас перевезти всех пациентов просто некуда. Так что всех, кого можно, временно выписали.

Домой отправили и Светлану с ребёнком. При ударе российской ракеты женщина находилась в больнице. "В этот момент мы находились в отделении ИХТ – интенсивная химиотерапия. Как раз зашли в палату после процедуры, произошел взрыв, а затем буквально через несколько секунд начали вылетать окна. В нашей палате тоже окна вылетели. Слава богу, мы успели спрятаться", – рассказывает Светлана.

Корпус онкологии – высокое здание с разноцветными панелями и оконными рамами, иссеченное от удара. Физически женщина с ребенком не пострадала, чего не скажешь о психологическом состоянии.

"Я из палаты еще увидела разрушенное здание. Как раз мы были напротив здания, куда снаряд попал. Я внутри вся трясусь еще. Не могу отойти, очень страшно", – говорит Светлана.

Коллеги Никита и Дмитрий были на месте событий одними из первых. Они пришли помочь разбирать завалы. Через несколько часов они – все в пыли и с масками, спущенными на подбородок, сидят на бордюрах у больницы.

"Я работаю буквально через дорогу. Утром слышал взрывы, вышел посмотреть, что происходит. Прямо в больницу прямое попадание. Поэтому ничего не оставалось, как идти разбирать", – рассказывает Никита.

Пока "Охматдет" разбирают по кирпичу, в публичном пространстве уже появляются те, кто готов помочь его восстановить. А у мира есть очередное подтверждение того, что Украина воюет с террористическим государством, которое крушит детские больницы и убивает мирных людей.