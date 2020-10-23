Ограничения на занятие спортом и учебу: Бельгия усилила карантин

Сегодня, 23 октября, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в стране с сегодняшнего дня и до 19 ноября будут действовать новые карантинные ограничения. Такое решение власти приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, по новым правилам профессиональные виды спорта теперь будут проходить на пустых площадках. Любительские спортивные соревнования запрещены для участников старше 18 лет.

Кроме того, в университетах 20% студентов будут допущены к обучению на месте, а другие будут учиться дистанционно. Половина первокурсников могут посещать занятия лично.

Будут закрытыми парки развлечений, но магазины и парикмахерские останутся открытыми. Культурные учреждения не должны допускать более чем 200 зрителей. С понедельника все несрочные операции будут отложены на месяц, чтобы освободить места в больницах.

Отмечается, в Бельгии зарегистрировали 930 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, что является вторым худшим показателем в Европе после Чехии.

Напомним, ранее Александр де Кроо заявлял о введении комендантского часа в Бельгии.

Кроме того, 8 октября в столице Бельгии были закрыты кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.