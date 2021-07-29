Ограничения на выход из дома: в Сиднее ужесточают карантин из-за вспышки COVID-19

Так, в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали 239 случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным показателем в штате от начала пандемии.

Премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила об ужесточении карантинных мер. Отныне более двух миллионов жителей Сиднея будут вынуждены носить маски на открытом воздухе и должны оставаться в пределах 5 км от своих домов.

За соблюдением этих ограничений будут следить силовики. В частности, 300 военнослужащих выйдут на улицы города, чтобы контролировать соблюдение требований.

По последним данным в Сиднее выявлено более 2 800 случаев заболевания, 182 человека госпитализированы, 54 находятся в реанимации. Общее число летальных исходов составляет 13.

Так, число жертв от коронавируса в Австралии достигло 921.