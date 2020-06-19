Ограничения импорта нефтепродуктов приведет к монополизации рынка, - ассоциация

Введение пошлин или квот на импорт нефтепродуктов является дискриминационным и приведет к монополизации рынка.

Об этом говорится в обращении Нефтегазовой ассоциации Украины к президенту Украины.

В Ассоциации подчеркнули, что введение ограничительных квот на импорт нефтепродуктов не применяется ни в одной стране ЕС, эти страны, имеющие дефицит объемов нефтепродуктов, наоборот, максимально открывают свои рынки, выбирая самые выгодные цены и условия у иностранных поставщиков.

По мнению представителей Ассоциации, введение квот на импорт нефтепродуктов в Украине приведет к монополизации рынка, росту цен для потребителя и промышленности и несет угрозу энергетической безопасности страны, поскольку увеличивается зависимость от одного производителя топлива, который установит ценовой диктат на внутреннем рынке.

"Квотирование импорта нефтепродуктов не является инструментом, способным обеспечить энергетическую безопасность, развитие рынка нефтепродуктов и ценовую конкуренцию", - отмечается в обращении.

В НАУ подчеркнули, что не поддерживают искусственные ограничения импорта нефтепродуктов, поскольку это имеет дискриминационный характер и приведет к росту цен для потребителя, и призвали президента вмешаться в ситуацию и не допустить введения нерыночных искусственных ограничений на рынке нефтепродуктов – квот или пошлин на импорт нефтепродуктов.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди добиваются введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.