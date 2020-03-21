Ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта

Ограничение движения в Киеве на время карантина, вызванного борьбой с распространением пандемии коронавируса, не касается личного транспорта. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, власти не будут ограничивать в движении людей, имеющих личный транспорт.

"Отмечу, что ограничение проезда в общественном транспорте не касается личного транспорта", - сказал Кличко.

Напомним, городской глава Киева заявил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни Киева. Это медработники, спасатели, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе со следующей недели общественный транспорт прекратит работу. Останутся только специализированные перевозки для работников служб, обеспечивающих жизнь города в условиях карантина.