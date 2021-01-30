Ограничения на движение грузовиков остались в одной области Украины

Фото: чистка от снега трассы в Одесской области (dumskaya.net)

В Украине после снегопада ограничения на движение грузовиков действуют только в Одесской области. В Николаевской области ограничения сняты.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возобновлено полноценное движение крупновесовых транспортных средств и автобусов по дороге М-13 Кропивницкий - Платоново. Остаются ограничения на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

К расчистке дорог привлечены более 1,2 тысяч личного состава и 950 единиц техники.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).

Также вчера, 29 января, киевские власти разрешили въезд крупногабаритного тяжеловесного транспорта. Его въезд в город приостанавливали в связи с плохой погодой.