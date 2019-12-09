Ограничений по времени нет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Париже после саммита "нормандской четверки". Это подтвердили в Кремле, сообщают росСМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина.

"Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины", - сказал он.

Также росСМИ сообщают, что встреча Путина и Зеленского вынесена за скобки саммита. Обсуждать двусторонние вопросы - от газового транзита до восстановления авиасообщения - президентам России и Украины предстоит уже после завершения итоговой пресс-конференции (по графику 19:45 по киевскому времени). Их личная встреча начнется в 20:30 по киевскому времени, и формально к юго-востоку Украины отношения иметь уже не будет.

Ранее сообщалось, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов.

Также глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Зеленского к Путину. Помимо урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также затронут тему заключения газового контракта между странами.

Был опубликован график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится сегодня Париже. Сегодня состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.