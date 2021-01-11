С ограничением в метро и на катках: как проходит зимний локдаун в Киеве

В Киеве уже четвертый день действуют жесткие ограничения. Новогодние локации в столице прекратили свою работу, но разрешена работа катков.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На период локдауна запрещаются любые ярмарки, торговля продуктами питания (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами.

Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 м и не допускать на игровые площадки более 20 человек.

Также в Киеве запрещается проведение массовых мероприятий, работа спортзалов и фитнес-центров. Рестораны, кафе и бары также прекращают принимать посетителей. Они могут работать только навынос и осуществлять доставку.

Могут работать финансовые учреждения, банки, почтовые операторы, СТО и заправочные стации (без зон питания).

Общественный транспорт в этот период не закрыли. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки перевозят пассажиров по количеству мест для сидения. Кроме того, для избежания скопления людей станции метро могут временно ограничивать на вход.

Ограничения в метро - пускается в салон пассажир только в средствах защиты и согласно количеству мест, которые вписаны в документе на транспортное средство.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

Также в Минздраве назвали целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.