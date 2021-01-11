З обмеженням в метро і на ковзанках: як проходить зимовий локдаун в Києві

В Києві вже четвертий день діють жорсткі обмеження. Новорічні локації у столиці припинили свою роботу, але дозволена робота ковзанок.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На період локдауну забороняються будь-які ярмарки, торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн) та непродовольчими товарами.

Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб.

Також у Києві забороняється проведення масових заходів, робота спортзалів та фітнес-центрів. Ресторани, кафе та бари також припиняють приймати відвідувачів. Вони можуть працювати тільки навинос та здійснювати доставку.

Можуть працювати фінансові установи, банки, поштові оператори, СТО та заправні стації (без зон харчування).

Громадський транспорт у цей період не закрили. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки перевозять пасажирів за кількістю місць для сидіння. Крім того, для уникнення скупчення людей станції метро можуть тимчасово обмежувати на вхід.

Обмеження у метро - пускається в салон пасажир тільки в засобах захисту та відповідно до кількості місць, які вписані в документі на транспортний засіб.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Також у МОЗ назвали метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.