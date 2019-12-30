Ограничение движения и продление работы метро: график на новогоднюю ночь в Киеве

В Киеве в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта в центральной части города и продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 31 декабря до 1 января в столице запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской. При этом Крещатик будет открыт для движения транспорта в выходные и праздничные дни.

В новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать на 3 часа дольше, а по маршрутам, которые проходят возле станций, организуют перевозку людей после прохождения последних поездов. Фуникулер 31 декабря и 1 января будет работать круглосуточно.

Также до 5 часов утра 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода

Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота".

Напомним, ранее сообщалось, что Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января будет запрещено движение автомобильного транспорта.