Погрубавання в Києві: з'явились фото нападу зсередини

Сума збитків сягає понад 5 млн гривень

За словами власника ломбарду, загальна сума збитків складає понад 5 мільйонів гривень. Про це даючи коментарі журналістам повідомив начальник Шевченківського управління Нацполіції Приступа Герман.

Також він додав, що тіло вбитого 57-річного охоронця поки що знаходиться в приміщенні магазину і його оглядає судово-медичний експерт.

Фото: напад на ломбард у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. Троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки".

Згодом стало відомо, що поліція знайшла автомобіль грабіжників ломбарду в Києві. На території гаражного кооперативу, який знаходиться на вулиці Нечуя-Левицького, поліцейські знайшли підпалений автомобіль Peugeot.