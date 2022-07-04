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Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен. ГБР задержало преступную группу

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 11:35
Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен. ГБР задержало преступную группу Фото: преступная группа ограбила отделение Госспецсвязи (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

ГБР задержало преступную группировку, которая ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи. Грабители похитили ювелирные изделия и наличные на сумму около 90 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ведомстве рассказали, что группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла и ограбила помещение госструктуры.

ГБР установило всех участников преступной организации. В настоящее время три человека задержаны. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже. Также проверяется возможная причастность к преступлению работников Госспецсвязи.

"В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники", - сообщили в ведомстве.

Задержанные подозреваются в ограблении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в чужое помещение. Также их подозревают в краже в крупных размерах в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области задержана преступная группа в составе из пяти человек, совершивших 9 ограблений на территории региона.

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