Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен. ГБР задержало преступную группу

ГБР задержало преступную группировку, которая ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи. Грабители похитили ювелирные изделия и наличные на сумму около 90 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

В ведомстве рассказали, что группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла и ограбила помещение госструктуры.

ГБР установило всех участников преступной организации. В настоящее время три человека задержаны. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже. Также проверяется возможная причастность к преступлению работников Госспецсвязи.

"В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники", - сообщили в ведомстве.

Задержанные подозреваются в ограблении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в чужое помещение. Также их подозревают в краже в крупных размерах в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.