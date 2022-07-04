Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень. ДБР затримало злочинну групу

ДБР затримало злочинне угруповання, яке пограбувало одне з київських відділень Держспецзв'язку. Грабіжники викрали ювелірку та готівку на суму близько 90 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

У відомстві розповіли, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом і обстрілами прилеглої до відділення території, проникла і пограбувала приміщення держструктури.

ДБР встановило всіх учасників злочинної організації. В даний час три людини затримані. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки. Також перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв'язку.

"В ході слідчих дій у фігурантів виявлені і вилучені готівка, близько 8 кг ювелірних виробів із золота і срібла (сережки, кільця, ланцюжки, підвіски та ін.), кілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими патронами без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди для важкої техніки", - повідомили у відомстві.

Затримані підозрюються в пограбуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в чуже приміщення. Також їх підозрюють у крадіжці у великих розмірах в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.