Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2026

Наві Піллей вирішили присудити премію миру 2026 року "за її зусилля з просування миру та міжнародного права".

Наванетхем Наві Піллей народилася 23 вересня 1941 року. Була верховним комісаром ООН з прав людини у 2008-2014 роках. За національністю - індійка (тамілка) південноафриканського походження.

1967 року вона стала першою "небілою" жінкою, яка відкрила свою юридичну практику в провінції Натал; захищала борців проти апартеїду (система расової дискримінації та примусового розділення людей за кольором шкіри, яка діяла в Південно-Африканській Республіці (ПАР) офіційно з 1948 до початку 1990-х років) та розкривала використання владою тортур та репресій.

Вона також була першою "небілою" жінкою у Верховному суді ПАР, також працювала як суддя Міжнародного кримінального суду та була президентом Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди.

Чим особлива Нобелівська премія миру?

Нобелівська премія миру, на відміну від інших нагород вручається, за зусилля задля об'єднання народів, лобіювання мирних ініціатив або скорочення армії, задля безпеки світу. Також, лауреатів нагороджують у столиці Норвегії, Осло. Тоді як нобеліатів інших сфер нагороджують у Стокгольмі, у Швеції. Згідно, заповіту Нобеля, премію миру має присуджувати Норвезький Нобелівський комітет. Його членів має обирати виключно норвезький парламент.

Саме Нобелівська премія миру викликає найбільше дискусій. Альфред Нобель вважав, що премію миру варто присуджувати тому, хто: "зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів". У сучасному світі поняття миру доволі суперечливе, тому часто постає питання, що саме ми вважаємо миром і хто його уособлює.

Нобеліат премії миру 2025

Минулого року, Нобелівський комітет, лауреатом премії миру, оголосив Марію Коріну Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Марія Коріна Мачадо - венесуельська опозиційна політикиня, засновниця та колишня голова благодійні організації Сумате, яка сприяє проведенню чесних виборів, та проводить їх моніторинг.

Марія не одноразова висувала свою кандидатуру під час виборів у Венесуелі. Виступала провідною фігурою під час венесуельських протестів у 2014 році. У 2023 році, не дивлячись на факти, що підтверджували її перемогу на виборах, тодішній режим Венесуели оголосив про свою "перемогу" та посилив контроль над владою. За її зусилля просування демократії у Венесуелі, Нобелівський комітет присудив Марії премію миру 2025.

Хто був претендентом на Нобелівську премію у 2026 році

Не дивлячись на те, що імена кандидатів та осіб, що їх висувають, 50 років тримаються у таємниці, все ж з'являються імена можливих кандидатів на премію миру. За даними AP News, серед можливих претендентів цього року можуть бути: український правозахисник та державний діяч Дмитро Кулеба та його фонд " Save the Children", Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Також, вони повідомляють, що Трамп не приховував бажання отримати премію миру і знову був номінований, не дивлячись на невдалу спробу минулого року. Цьогоріч букмекери та Нобелівські експерти налаштовані скептично щодо реальних шансів президента США.

Нобелівський тиждень 2026

Нобелівський тиждень добігає кінця. Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізіології або медицини отримали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель "за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики".

Нобеліатами у сфері фізики став Френсіс Халзен, за "за вирішальний внесок у Нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження".

Премію з хімії 2026 року отримали Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі

А лауреатом з літератури стала канадська письменниця Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість, яка, у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".