Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізіології та медицини

Нобелівський комітет сьогодні, 2 жовтня оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини. Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман за їхні відкриття щодо модифікацій нуклеотидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.
Робота Каталін Каріко та Дрю Вайсман допомогли у створенні вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer проти коронавірусу. Вони зробили революційний внесок у забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин та імунотерапії.
Каріко та Вайсман продемонстрували, що модифікована мРНК не є запальною та дуже ефективно перетворюється на білки при введенні тваринам, що відкриває потенціал для використання цієї нової технології мРНК для терапевтичного лікування.
Їхні дослідження показали, що нуклеозидно-модифіковану мРНК можна використовувати для вакцинації тварин проти різних патогенів, включаючи вірус грипу, ВІЛ, SARS-CoV-2 і малярію. Ця основоположна робота в цій галузі має потенціал для багатьох застосувань, таких як запобігання інфекції, лікування різних гострих і хронічних захворювань і редагування генів.
Зазначимо, з 1901 року було присуджено 113 Нобелівських премій з фізіології та медицини. З них отримали нагороду 12 жінок.
Наймолодшому лауреату Фредеріку Г. Бантінгу на момент отримання нагороди виповнилося 32 роки. Він отримав премію з медицини 1923 року за відкриття інсуліну.
При цьому 87 років - вік найстарішого лауреата в галузі медицини Пейтона Рауса. Він отримав премію з медицини в 1966 році за відкриття вірусів, що викликають пухлини.
Нагадаємо, що від сьогодні у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.
Першою присуджується премія з медицини та фізіології, яку було оголошено сьогодні.
Графік оголошення лауреатів премії
Цього року лауреатів Нобелівської премії визначать з 2 по 9 жовтня, а саме:
Зауважимо, що Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Цього року вона становитиме 11 млн шведських крон (близько 986 000 доларів).
Як раніше писали в ЗМІ, президент України Володимир Зеленський та так званий російський опозиціонер Олексій Навальний є фаворитами серед 351 номінанта на Нобелівську премію миру.
Втім, експерти вважають, що і Зеленський, і Навальний не мають великих шансів на перемогу, оскільки, наприклад, президент є лідером воєнного часу, а фокус нобелівського комітету на Росії торік вплинуло на шанси обох номінантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.