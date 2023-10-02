Объявлен лауреатов Нобелевской премии-2023 по физиологии и медицине

Нобелевский комитет сегодня, 2 октября, объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за их открытие по модификациям нуклеотидных основ, позволивших разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.
В частности, их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.
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Отметим, что с 1901 года было присуждено 113 Нобелевских премий по физиологии и медицине. Из них получили награду 12 женщин.
Младшему лауреату Фредерику Г. Бантингу на момент получения награды исполнилось 32 года. Он получил премию по медицине в 1923 году за открытие инсулина.
При этом 87 лет - возраст старейшего лауреата в области медицины Пейтона Рауса. Он получил премию по медицине в 1966 году за открытие вирусов, вызывающих опухоли.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) стартовала Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2023 год.
Первой присуждается премия по медицине и физиологии, которая была объявлена сегодня.
График объявления лауреатов премии
В этом году лауреатов Нобелевской премии определят со 2 по 9 октября, а именно:
Отметим, что Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.
Сумма премии меняется в зависимости от дохода Фонда Нобеля. В этом году она составит 11 млн шведских крон (около 986 000 долларов).
Как ранее писали в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта Нобелевской премии мира.
Впрочем, эксперты считают, что и у Зеленского, и Навального нет больших шансов на победу, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году повлиял на шансы обоих номинантов.
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