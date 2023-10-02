Объявлен лауреатов Нобелевской премии-2023 по физиологии и медицине

В частности, их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

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Отметим, что с 1901 года было присуждено 113 Нобелевских премий по физиологии и медицине. Из них получили награду 12 женщин.

Младшему лауреату Фредерику Г. Бантингу на момент получения награды исполнилось 32 года. Он получил премию по медицине в 1923 году за открытие инсулина.

При этом 87 лет - возраст старейшего лауреата в области медицины Пейтона Рауса. Он получил премию по медицине в 1966 году за открытие вирусов, вызывающих опухоли.

Стартовала Нобелевская неделя-2023

Напомним, что с сегодняшнего дня в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) стартовала Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2023 год.

Первой присуждается премия по медицине и физиологии, которая была объявлена сегодня.

График объявления лауреатов премии

В этом году лауреатов Нобелевской премии определят со 2 по 9 октября, а именно:

2 октября - физиология и медицина,

3 октября - физика,

4 октября - химия,

5 октября - литература,

6 октября - мир,

9 октября - премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Отметим, что Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

Сумма премии меняется в зависимости от дохода Фонда Нобеля. В этом году она составит 11 млн шведских крон (около 986 000 долларов).

Зеленский среди номинантов на Нобелевскую премию мира

Как ранее писали в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта Нобелевской премии мира.

Впрочем, эксперты считают, что и у Зеленского, и Навального нет больших шансов на победу, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году повлиял на шансы обоих номинантов.

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