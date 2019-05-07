С оглядкой на Зеленского: что ждет православная церковь от нового президента

Православную церковь в Украине (ПЦУ) создали в декабре прошлого года на базе Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви. Это решение было принято на Соборе в Киеве. Тогда к ПЦУ перешло лишь двое епископов УПЦ (Московского патриархата). И главный вопрос был как раз в том, насколько активно к новой церкви будут присоединяться верующие и духовенство УПЦ (МП).

В ПЦУ подсчитали, что за почти четыре месяца после получения томоса к ним перешло более полутысячи приходов, большинство – на Правобережной Украине. Это примерно составляет 4% от всей УПЦ (МП). Но темп перехода снижается – за первые месяц-полтора после томоса перешло до 350 приходов, далее – меньше. В интервью Радио Свобода это признал и экс-предстоятель УПЦ (КП) Филарет, связав этот процесс с президентскими выборами и ожиданием смены власти.

Собеседник РБК-Украина из структуры ПЦУ признает, что грандиозным прорывом нынешнюю статистику переходов нельзя назвать, но объясняет это несколькими факторами. Среди них – отсутствие у ПЦУ сравнимых с УПЦ (МП) ресурсов, активная пропагандистская работа МП, а также позиция предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, который настаивает, чтобы процесс перехода происходил естественным путем без внешнего давления.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), за последние месяцы новосозданная церковь прошла важный этап юридической регистрации, на данный момент официально зарегистрированы около трех четвертых всех ее епархий.

"Конечно, МП будет этот процесс сдерживать, они вели активную пропаганду среди своего духовенства, говорили, что скоро власть поменяется, и поместная церковь тоже исчезнет. Напомню, 25 лет назад говорили, что Киевский патриархат – политический проект Леонида Кравчука, уйдет Кравчук – падет и церковь. Он уже четверть века не президент, а церковь живет и развивается, так будет и далее", – сказал Зоря.

В УПЦ (МП) имеют совершенно другое видение происходящих процессов, даже в подсчетах числа переходов. "По состоянию на пару недель назад из нашей Церкви в ПЦУ перешли 68 приходов, и мы не оспариваем этих переходов. Еще около полуторы сотни захвачены рейдерским путем. И это уже большая проблема. Очень часто бывает так, что церковная община и священник остаются верными нашей Церкви, а храм у них отбирают, и он во многих случаях стоит пустой – туда некому ходить", – сказал РБК-Украина замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич.

Собеседник уверяет, что нередко такие действия совершались по прямому указанию властей, а вместо религиозной общины решение о переходе принимала территориальная громада, причем нередко при участии посторонних людей. По словам Данилевича, ПЦУ любые спорные или конфликтные ситуации трактует в свою пользу, потому их цифры по количеству переходов так заметно отличаются.

Церковная дипломатия

На данный момент ПЦУ официально не признана ни одной из других поместных церквей, кроме, Константинопольского патриархата, от которого автокефалия и была получена. Категорически против признания ПЦУ выступила Русская православная церковь, еще прошлой осенью разорвавшая отношения с Константинополем из-за "украинского вопроса".

Близкие к РПЦ церкви (или лично их предстоятели) также заявили о категорическом непризнании украинской автокефалии в ее нынешнем виде. Такую позицию заняли Сербская, Польская и Чешская (Чешских земель и Словакии) православные церкви. Где-то, как в Болгарской церкви, мнение епископата по поводу ПЦУ разделилось и с официальной позицией там еще не определились.

В феврале близкая к РПЦ Антиохийская церковь, как раньше поляки и чехи, обратилась к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом провести собрание предстоятелей всех поместных церквей, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Но Варфоломей отказался от такой идеи, напомнив, что в 2016 году Антиохийская церковь среди прочих не приняла участие во всеправославном соборе, который он организовывал.

В середине апреля предстоятель Антиохийской церкви Иоанн Х, вместе с предстоятелями Александрийского и Иерусалимского патриархатов, а также архиепископом Кипра принял участие в отдельной встрече, на которой обсуждался, в том числе, украинский вопрос. По его итогам не было принято решения о признании ПЦУ – в то же время был признан факт ее появления как таковой, а право Константинополя предоставлять автокефалию не оспаривалось.

Синод Кипрской церкви формально не признал ПЦУ, но осудил ряд действий РПЦ и УПЦ (МП) за последний год, и оценил попытку Константинополя преодолеть церковный разрыв в Украине, предложив украинским церквям самим поискать между собой общий язык.

В феврале свое заседание синода провела и Румынская церковь, которая призвала к двустороннему диалогу между Москвой и Константинополем, в случае неудачи – тоже предложила провести собрание всех глав поместных церквей. Впрочем, румыны сделали намек на то, что могут признать ПЦУ при двух условиях: гарантии, что румынские приходы на территории Украины сохранят свою языковую и национальную идентичность, а также прояснении судьбы приходов УПЦ (КП) в Европе, в которые ходит румынская диаспора.

Возможно, раньше других церквей признать статус ПЦУ может Элладская (Греческая) церковь, очень тесно связанная с Константинопольским патриархатом. Рассмотрение украинского вопроса греки уже несколько раз переносили с одного заседания синода на следующий. "Мы привыкли думать, что вокруг Украины весь мир крутится, во всех сферах жизни. А на самом деле у каждой церкви свои проблемы, вон, например, греков волнует, что у них священников лишили статуса госслужащих, плюс там внутри есть разногласия между епископами", - говорит РБК-Украина информированный собеседников из рядов ПЦУ.

Архиепископ Евстратий тоже считает признание ПЦУ делом времени. "Мы весь прошлый год слышали, что томоса никогда не будет, что Москва никогда не позволит и т.д. В итоге, все случилось именно так, как говорили мы, а не Москва. Потому поместные церкви сейчас дозревают со своим решением о признании, не буду говорить о сроках, месяц-два-три, но процесс признания обязательно начнется", – уверен он.

У протоиерея Данилевича из УПЦ (МП) ожидаемо другие прогнозы. "Мы пока теоретически допускаем, что может быть условное признание лишь от Элладской Церкви, и то только потому, что там половина епископата находится в духовном подчинении Константинополю. Ни одна из поместных церквей не рискует признавать ПЦУ, ведь это значит идти на прямое нарушение церковных канонов", – сказал он.

В УПЦ (МП) предлагают следующий вариант объединения украинского православия: иерархи УПЦ (КП) "приносят покаяние" в совершении раскола в церкви, далее их перерукополагают в том же сане, с сохранением епархий, приходов и включают в структуру единой церкви. Единственный нюанс – как быть с главой ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием, ведь в УПЦ (МП) уже есть митрополит Киевский – Онуфрий, и тут надо будет искать какое-то другое решение.

"Дальше вопрос о статусе Украинской Церкви выносится на всеправославное обсуждение. Если это будет автокефальный статус, то он должен быть признан РПЦ и всеми поместными церквями. А Константинополь, в свою очередь, должен признать совершенную им ошибку", – пояснил Николай Данилевич.

В начале апреля синод УПЦ (МП) призвал константинопольского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии. В ответ в ПЦУ обвинили "РПЦ и ее украинскую митрополию" в нарушении "церковного единства".

Единства нет

В самой ПЦУ, как рассказывают источники РБК-Украина, не наблюдается абсолютного единства рядов. Во многом это связано с личностью экс-предстоятеля УПЦ (КП) Филарета и неясностью его статуса и титула в новой церкви. Официально на правах постоянного члена он входит в синод ПЦУ, также он руководит всеми киевскими приходами, которые находились в ведении УПЦ (КП) до объединительного собора в декабре 2018 года в качестве "Святейшего патриарха". При этом такой титул ни в томосе, ни в уставе ПЦУ не предусмотрен.

Филарет и впредь везде представляется именно патриархом, де-факто ведет себя как абсолютно независимый церковный и общественно-политический деятель и руководит самораспустившимся Киевским патриархатом. УПЦ (КП) до сих пор имеет свой отдельный и регулярно наполняемый сайт, Филарет продолжает от своего имени издавать различные документы и награды, делать резонансные заявления, к примеру, о недовольстве статусом ПЦУ как митрополии. Один из собеседников РБК-Украина даже назвал такое положение вещей "церковью внутри церкви".

Кроме того, по информации РБК-Украина, в ПЦУ есть много епископов, недовольных тем, как митрополит Епифаний делает первые шаги в руководстве новой церковью. Епископы собираются вокруг влиятельного митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Он был одним из главных претендентов на то, чтобы возглавить ПЦУ на объединительном соборе, и его, по информации издания, уговорили (в том числе, и лично Петр Порошенко) добровольно снять свою кандидатуру, чтобы не сорвать собор как таковой. При этом единомышленники Михаила, рассказывают источники, более ориентированы на опытного и авторитетного Филарета, чем на молодого Епифания.

О некоем напряжении между двумя церковными лидерами можно судить и по внешним признакам: Филарет и Епифаний не проводят совместных богослужений, не появляются вместе на публичных мероприятиях и т.д. В публичную плоскость конфликт вышел в начале апреля, когда открытое письмо с крайне резкой и эмоциональной критикой в адрес руководства ПЦУ и в поддержку Филарета опубликовал митрополит Белгородский и Оболенский Иоасаф.

Письмо оперативно перепечатали и на сайте УПЦ (КП). Иоасаф сокрушался, что в церкви произошел "церковный переворот", вследствие которого патриарх Филарет остался не у дел, а всю власть захватила "архиерейская молодежь". Много критики прозвучало и в адрес "греков" – Константинопольского патриархата, отдельные нормы "предложенного греками Устава" Иоасаф прямо назвал "вредными" и "антиканоничными".

Заявление Иоасафа раскритиковали несколько коллег-епископов ПЦУ. Митрополит Евстратий, не называя имен, заявил о попытке "дискредитации всех людей и институций, связанных с получением и реализацией томоса", чтобы заставить Константинополь изменить свое решение по поводу Украины. В публичной плоскости дальнейшего развития конфликт пока не получил, хотя, как говорят в околоцерковных кругах, уже в ближайшие месяцы возможно его открытое обострение.

"УПЦ (КП) и УАПЦ самораспустились как структуры перед объединительным собором, эти решения приняты и подписаны. Это – факты. Все остальное – позиции и суждения. Церковь – не тоталитарная структура, где есть только одно мнение и одна позиция. Но дискуссии возможны в определенных рамках – решений собора и текста томоса", - прокомментировал ситуацию Евстратий РБК-Украина.

В ожидании неизвестного

Новоизбранный президент Владимир Зеленский 1 мая провел встречи с лидерами ПЦУ Епифанием и Филаретом, причем с каждым отдельно, а также с главой УПЦ (МП) Онуфрием. По официальной информации, обсуждались общие вопросы, вроде "единства Украины", конкретики не сообщалось. "Нет оснований думать, что Зеленский будет специфически относиться к какой-то конкретной конфессии", – сказал РБК-Украина Евстратий.

В УПЦ (МП) также заявляют, что не хотят от государства никаких преференций при новой власти, ожидания от Зеленского у них "сдержанно оптимистические". "Мы просто хотим, чтобы государство оставило нашу Церковь в покое и дало возможность спокойно развиваться. Лучше, если бы государство было равноудаленным от всех конфессий страны", – сказал РБК-Украина протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, УПЦ (МП) хочет отменить законы о переходе церковных общин и о переименовании религиозных организаций. Первый из них, принятый в январе, предусматривает, что для перехода религиозной общины в другую церковь требуется две трети голосов членов такой общины. Опираясь на эти нормы, и проходил переход приходов из УПЦ (МП) в ПЦУ.

Закон о переименовании был принят Верховной радой в конце прошлого года и обязует религиозные организации с центром в стране-агрессоре указывать этот факт в своем названии. На исполнение этого закона Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, на которых распространяется его действие, среди них оказалась и УПЦ (МП). До 26 апреля она должна была бы поменять название на, к примеру, Русскую православную церковь в Украине.

В УПЦ (МП) сразу заявили, что выполнять решение не будут, считают его грубым вмешательством во внутренние дела церкви. Группа депутатов во главе с оппоблоковцем Вадимом Новинским обжаловала закон в Конституционном суде. А 22 апреля, за четыре дня до дедлайна, скандально известный Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования УПЦ (МП), заблокировав соответствующее решение Минкультуры. "Никаким судом нельзя московский патриархат сделать украинской церковью, а украинскую церковь – ликвидировать", – заявил в ответ на решение суда архиепископ Евстратий.

"Мне кажется, что на протяжении последнего года в общественной жизни Украины было слишком много внимания к церковной теме. Есть чувство, что светское общество устало от эксплуатации уходящей властью церковной темы. Думаю, что новой власти лучше сосредоточиться на других темах, которые принадлежат к непосредственной компетенции государства", – сказал РБК-Украина Николай Данилевич.