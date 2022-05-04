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С оглядкой на Украину. Канада разрабатывает перспективную систему ПВО за 1 млрд долларов

Новина українською →
Оттава, Среда 04 мая 2022 06:17
С оглядкой на Украину. Канада разрабатывает перспективную систему ПВО за 1 млрд долларов Армия Канады (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Канадские военные разрабатывают новую наземную систему ПВО стоимостью 1 миллиард долларов. Военные аналитики и генералы в отставке указали на российское вторжение в Украину как на свидетельство необходимости наличия такого оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ottawa Citizen.

Канадские военные начали процесс закупки новой высокотехнологичной системы стоимостью до 1 миллиарда долларов, которая будет способна сбивать вражеские самолеты, ракеты и беспилотники. Как сообщили представители отрасли, контракт должен быть выполнен до 2026 года.

По требованию военных перспективная система должна уметь нацеливаться на крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Новая система не сможет противостоять более крупному оружию, такому как межконтинентальные баллистические ракеты. Канадским военным придется решить, хотят ли они установить систему ПВО на легких бронированных машинах или же на грузовиках.

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