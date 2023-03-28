Огляди казино онлайн на аналітичному ресурсі Casino.UA

Наш портал було створено у 2022 році. Щодня команда професіоналів працює над аналітикою та оглядами казино онлайн. Ми створюємо якісний оглядовий контент, інформуємо про діяльність казино, покер-румів, аналізуємо зміни законодавства в сфері гемблінгу. Платформа неупереджено та професійно формує уявлення про тенденції азартної індустрії.
Наша діяльність спрямована на оцінки гемблінгових платформ з ліцензіями державного регулятора КРАІЛ.
Наша команда досягає наступних цілей:
Ми змінюємо культуру азартного гемблінгу з метою створення нових стандартів відповідальності та сприйняття ігор. Наша мета - навчити гравців самостійно тестувати контент з огляду технічних параметрів, визначати рівень відповідальності при запусках емуляторів на реальні гроші.
В розділах нашого порталу ви знайдете наступну інформацію:
Наша діяльність спрямована виключно на обробку інформації з сайтів, які мають ліцензію КРАІЛ. Саме з такої позиції вдається визначати ключові тенденції азартної індустрії.
Ми пропонуємо безкоштовні огляди. На порталі не передбачена реєстрація. Огляди допоможуть у зручному форматі визначати переваги, недоліки конкретних платформ.
У перспективі ми плануємо налагодити обробку скарг на сервіси азартних клубів від наших клієнтів та особистий кабінет з можливістю збереження улюблених казино, слотів та бонусів.