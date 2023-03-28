Огляди казино онлайн на аналітичному ресурсі Casino.UA

Наш портал було створено у 2022 році. Щодня команда професіоналів працює над аналітикою та оглядами казино онлайн. Ми створюємо якісний оглядовий контент, інформуємо про діяльність казино, покер-румів, аналізуємо зміни законодавства в сфері гемблінгу. Платформа неупереджено та професійно формує уявлення про тенденції азартної індустрії.

Наша діяльність спрямована на оцінки гемблінгових платформ з ліцензіями державного регулятора КРАІЛ.

Ключові завдання Casino.UA

Наша команда досягає наступних цілей:

аналітика азартних ресурсів;

популяризація відповідальних сайтів з ліцензією КРАІЛ. Нас цікавлять лише чесні платформи, які поповнюють бюджет України;

пропаганда відповідальних азартних розваг з урахуванням потенційних ризиків сфери азартних ігор;

орієнтування на розважальний аспект. Прибутки залежать виключно від фортуни гемблера. Усі гравці мають дотримуватися об'єктивності під час формування ставок в слотах;

боротьба з лудоманією. Аналіз потенційних виграшів та оцінки програшів. Інформування гемблерів про супутні наслідки високої активності.

Ми змінюємо культуру азартного гемблінгу з метою створення нових стандартів відповідальності та сприйняття ігор. Наша мета - навчити гравців самостійно тестувати контент з огляду технічних параметрів, визначати рівень відповідальності при запусках емуляторів на реальні гроші.

Що ви знайдете на Casino.UA

В розділах нашого порталу ви знайдете наступну інформацію:

Онлайн казино. Аналітично-оглядові матеріали ліцензійних платформ. Оцінки сайтів з урахуванням висновків фахівців і відгуків гемблерів. Бонуси. Перелік найвигідніших бонусів казино з урахуванням вейджерів. Промокоди. Актуальні коди азартних платформ, які можливо використовувати. Огляди платіжних систем, які найчастіше використовуються в онлайн казино. Провайдери – огляди кращих розробників ігрових автоматів та геймінг софта для онлайн казино. Блог. Законодавчі аспекти, зміни в азартній індустрії, відповідальний гемблінг та інші розділи.

Відповідальна діяльність

Наша діяльність спрямована виключно на обробку інформації з сайтів, які мають ліцензію КРАІЛ. Саме з такої позиції вдається визначати ключові тенденції азартної індустрії.

Питання фінансування

Ми пропонуємо безкоштовні огляди. На порталі не передбачена реєстрація. Огляди допоможуть у зручному форматі визначати переваги, недоліки конкретних платформ.

У перспективі ми плануємо налагодити обробку скарг на сервіси азартних клубів від наших клієнтів та особистий кабінет з можливістю збереження улюблених казино, слотів та бонусів.