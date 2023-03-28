Обзоры казино онлайн на аналитическом ресурсе Casino.UA

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Наша деятельность направлена на оценки гемблинговых платформ с лицензиями государственного регулятора КРАИЛ.
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Наша деятельность направлена исключительно на обработку информации с сайтов, имеющих лицензию КРАИЛ. Именно с такой позиции удается определить ключевые тенденции азартной индустрии.
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